HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ticaret Bakanlığı'ndan kaçakçılık operasyonu: Trende 33 tanesi ele geçirildi! Buraya saklamışlar

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçakçılık operasyonu: Trende 33 tanesi ele geçirildi! Buraya saklamışlar

20.12.2023 14:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye trenle giriş yapan bir yolcunun yatağının altında monta gizlendiği belirlenen 33 adet pitona el koydu.

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçakçılık operasyonu: Trende 33 tanesi ele geçirildi! Buraya saklamışlar

Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı görevlileri Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan bir yolcu trenine operasyon düzenledi.

e

Trende fiziki arama gerçekleştiren ekipler, yataklı vagona ait bir kompartımandaki yatağın altında, bir montun içerisine gizlenerek getirilmiş canlı yılanların olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde 31'i canlı 2'si ölü, toplam 33 piton cinsi yılana el konuldu. Olayla bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken piton yılanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

q

GÜRBULAK'TA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen 2 araç izlemeye alındı. Araçlardaki kişilerin şüpheli hareketleri üzerine detaylı arama işlemi yapıldı. Yolcu beraberinde getirilen kolilerin içerisinden çıkan nargile kömürlerinden şüphelenen ekipler, analiz için kömürden örnek aldı. Yapılan testlerde nargile kömürünün içine emdirilmiş halde yaklaşık 19 kilo 920 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Daha sonrasında İl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şüphelilerin iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada 7 kilogram daha nargile kömürüne emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi. Toplam, 26 kilo 114 gram metamfetamin ele geçirildi.

r

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen ikinci operasyonda, İran'dan Türkiye'ye girmek için Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, şüpheli bulunarak X-ray sistemine sevk edildi. Şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine detaylı aramak için TIR arama hangarına alındı. TIR'ın altına gizlenmiş 6 bidon içerisinde yaklaşık 32 kilo 650 gram sıvı ele geçirildi. Ele geçirilen sıvıdan numune alan ekiplerce test yapıldığında maddenin sıvı metamfetamin olduğu ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen sıvı metamfetaminin yaklaşık değerinin ise 38 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. (DHA)

w

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Genel af' çıkışı: Cezaların caydırıcılığını zedeliyor'Genel af' çıkışı: Cezaların caydırıcılığını zedeliyor
"Bunu yiyen hasta olmaz!" Lokman Hekim binlerce yıl önce tavsiye etti"Bunu yiyen hasta olmaz!" Lokman Hekim binlerce yıl önce tavsiye etti
Terör örgütüne bir darbe daha!Terör örgütüne bir darbe daha!
Anahtar Kelimeler:
piton kaçakçılık
En Çok Okunan Haberler
Televizyon programına da çıkmış! Damat katliamında korkunç iddia

Televizyon programına da çıkmış! Damat katliamında korkunç iddia

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Atatürk'e hakaret yağdırmıştı! Hakim karşısına çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Atatürk'e hakaret yağdırmıştı! Hakim karşısına çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

Ahmet Çakar: "Halil Umut Meler tüm Türkiye'ye yalan söylemiş"

Ahmet Çakar: "Halil Umut Meler tüm Türkiye'ye yalan söylemiş"

'Akşener' sorusuna çok konuşulacak yanıt

'Akşener' sorusuna çok konuşulacak yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.