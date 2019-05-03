Ticaret Bakanlığı: Nisan ayı ihracatı 15 milyar 273 milyon dolara yükseldi

ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanlığı'nca nisan ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,38 oranında artarak 15 milyar 273 milyon dolara yükseldi" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 2019 yılının Nisan ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, "GTS'ye göre Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,38 oranında artarak 15 milyar 273 milyon dolara yükseldi. İthalatımız ise yüzde 14,62 azalarak 18 milyar 104 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık dönemde, ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5,78 oranında artış ile 179 milyar 44 milyon dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı" denildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 57,82 AZALDI

Nisan ayında dış ticaret açığının önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 57,82 düzeyinde azalarak, 2 milyar 831 milyon dolara gerilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: