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Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri nereden ve nasıl yapılır? KPSS-2021/9 kılavuzu erişime açıldı!

03.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, KPSS-2021/9 kılavuzunu erişime açtığını duyurdu. ÖSYM tarafından KPSS-2021/9 Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin yayınlanan duyuruda, bakanlığa alınacak personel alımı için tercihlerin nereden ve nasıl yapılacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri nereden ve nasıl yapılır? KPSS-2021/9 kılavuzu erişime açıldı!

Ticaret Bakanlığı’na personel alınacak. Bakanlığın personel alımı ilanına ilişkin adayların yapacağı tercih kılavuzu yayınlandı. Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı’na sözleşmeli personel alımı ilanı için başvuracak adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr internet sayfasından yapabilecek. Tercih işlemleri, 8 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek

Tercih işlemleri, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sayfasından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

KPSS 2021/9 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adayların, kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Tercih işlemlerinde lisans seviyesindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

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