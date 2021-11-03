Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri nereden ve nasıl yapılır? KPSS-2021/9 kılavuzu erişime açıldı!

Ticaret Bakanlığı’na personel alınacak. Bakanlığın personel alımı ilanına ilişkin adayların yapacağı tercih kılavuzu yayınlandı. Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı’na sözleşmeli personel alımı ilanı için başvuracak adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr internet sayfasından yapabilecek. Tercih işlemleri, 8 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek

Tercih işlemleri, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sayfasından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

KPSS 2021/9 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adayların, kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Tercih işlemlerinde lisans seviyesindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.



