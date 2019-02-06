HABER

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 ilde eş zamanlı hal denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 ilde eş zamanlı hal denetimi TİCARET Bakanlığı, 5 ilde eş zamanlı hal denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 ilde eş zamanlı hal denetimi

TİCARET Bakanlığı, 5 ilde eş zamanlı hal denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen uygulamalara ilişkin idari işlem başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlıkça Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya’da hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla düzenlenen denetime ilişkin açıklama yapıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ticaret Müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı. Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti."

ANKARA, (DHA)

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Lapseki’de sürücüler yayalara yol vermediLapseki’de sürücüler yayalara yol vermedi
Fırtına Bodrum'a zarar verdi (2)Fırtına Bodrum'a zarar verdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.