Ticaret Bakanlığından Arzum'a ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, Ticaret Bakanlığınca bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satış sonrası profesyonel hizmetlerle tüketici memnuniyetini ilke edinen Arzum, bu alanda kazandığı ödüllerle başarısına başarı katmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nca bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde, Arzum, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"nün sahibi oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen törende ödülü Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı aldı. Arzum, tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması, mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması, tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması kriterlerine göre değerlendirilerek bu ödülün sahibi oldu.