HABER

Ticaret Bakanlığından Arzum'a ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Arzum, Ticaret Bakanlığı'nca bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"ne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, Ticaret Bakanlığınca bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satış sonrası profesyonel hizmetlerle tüketici memnuniyetini ilke edinen Arzum, bu alanda kazandığı ödüllerle başarısına başarı katmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nca bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde, Arzum, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"nün sahibi oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen törende ödülü Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı aldı. Arzum, tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması, mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması, tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması kriterlerine göre değerlendirilerek bu ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, ürünlerinin arkasında duran marka imajını yıllardır koruduklarını ve bunu sürekli bir adım ileriye taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz bizim tüm operasyonlarımızın odak noktası ve merkezi, onlara her zaman 'Sizin memnuniyetiniz, bizim en büyüm arzumuz' diyoruz. Müşteri hizmetlerimize sadece satış sonrası hizmetler departmanımız değil Arzum’un diğer departmanları da sürekli destek vermekte. 'İyi ki varsınız' mottomuzla, iletişimimizi ve hizmetlerimizi artırmak, çeşitlendirmek için sürekli çalışıyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin hızı ve kalitesi bizim için çok önemli. Müşterilerimizle pek çok farklı kanaldan iletişim kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılanmamız var.

Aldığımız geri bildirimler ile tüm satış sonrası hizmet süreçlerimizi şekillendirip, servis hizmetlerimizi genişletiyoruz. Emanet ürün hizmetlerimiz, 3+1 yıl garanti, evden eve servis hizmetleri, merkez servis hizmetlerimiz aldığımız geri bildirimlerle 2018 yılında şekillendirildi ve uygulamaya kondu. Arzum kullanıcıları, tüketicilerin yorumlarının ve şikayetlerinin yer aldığı popüler sitelerde bile Küçük Ev Aletleri sektöründe, müşteri memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranında bizi lider konuma getirdiler. Bugün burada değer görüldüğümüz bu güzel ödül sayesinde de ne kadar doğru yolda olduğumuzu görüyoruz."

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Terör gazisi, memleketinden başkan adayı olduTerör gazisi, memleketinden başkan adayı oldu
THK'nın motorlu yamaç paraşütü ekibi Çanakkale semalarındaTHK'nın motorlu yamaç paraşütü ekibi Çanakkale semalarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arzum ödül

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege Denizi'nde bir deprem daha

06.44'te bir deprem daha oldu!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.