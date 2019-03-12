Ticaret Bakanlığı'ndan 'erken rezervasyon' uyarısı

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı'nca, vatandaşların paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, muhtelif seyahat acentaları tarafından yaz mevsiminde gerçekleştirilecek olan paket tur ve otel konaklamalarına yönelik erken rezervasyonları hedefleyen bir takım reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı bildirildi. Tüketicilerin paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettikleri belirtilen açıklamada, bu tercihlerin başlıca nedenlerinin; tüketicilere sağlanan indirimli fiyat, taksitlendirilebilmeye bağlı ekonomik avantajlar ile önceden yapılan rezervasyonlar sayesinde geleceğe dönük tatillerini planlayabilme imkanlarının sağlanması olduğu belirtildi.

'KAYITLI OLUP OLMADIĞI SORGULANMALIDIR'

Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında, erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak isteyen tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu noktada, erken rezervasyon ile paket tur ve otel konaklama sözleşmesi satın alacak tüketicilerimizin aşağıda yer verilen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. Tüketicilerimiz tarafından satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilmektedir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesinin tercih edilmesi, ödemelere vb. hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Gerek yüz yüze satışlarda gerekse de mesafeli satışlarda satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekmektedir."

PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI BULUNUYOR

Açıklamada, tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunduğu belirtilerek, "Buna göre tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilecektir" denildi.

ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI İLE BİRLİKTE İHTİYARİ SİGORTA

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilecektir. Ayrıca, muhtelif seyahat acentaları tarafından tüketicilere sunulan paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir. 6502 sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır. Bunlar, illerde 'Ticaret İl Müdürlüğü', ilçelerde 'Kaymakamlık' bünyesinde oluşturulan 'Tüketici Hakem Heyetleri' ve illerde 'Tüketici Mahkemeleri'dir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın (2019 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 liranın ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedirler."



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