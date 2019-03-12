Ticaret Bakanlığı'ndan 'erken rezervasyon' uyarısı

Ticaret Bakanlığı'nca, vatandaşların paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilmektedir" denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, muhtelif seyahat acentaları tarafından yaz mevsiminde gerçekleştirilecek olan paket tur ve otel konaklamalarına yönelik erken rezervasyonları hedefleyen bir takım reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı bildirildi. Tüketicilerin paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettikleri belirtilen açıklamada, bu tercihlerin başlıca nedenlerinin; tüketicilere sağlanan indirimli fiyat, taksitlendirilebilmeye bağlı ekonomik avantajlar ile önceden yapılan rezervasyonlar sayesinde geleceğe dönük tatillerini planlayabilme imkanlarının sağlanması olduğu belirtildi.

'KAYITLI OLUP OLMADIĞI SORGULANMALIDIR'

Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında, erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak isteyen tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu noktada, erken rezervasyon ile paket tur ve otel konaklama sözleşmesi satın alacak tüketicilerimizin aşağıda yer verilen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. Tüketicilerimiz tarafından satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilmektedir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesinin tercih edilmesi, ödemelere vb. hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Gerek yüz yüze satışlarda gerekse de mesafeli satışlarda satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekmektedir."