Ticaret Bakanlığı'ndan 'Gürbulak' açıklaması

TİCARET Bakanlığınca, "Hakkında adli ve idari soruşturma devam eden eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ve çalışanlarını hedef alan ve herhangi bir hukuki belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 4 Temmuz'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı hakkında haksız itham ve iddialarda bulunduğu belirtildi. Bakanlığa intkal eden ihbar dilekçelerinde yer alan ciddi kaçakçılık, rüşvet ve haksız mal edinme iddialarına ilişkin müfettişlerce, iddialarda adı geçen eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ve diğer personel hakkında Devlet Memurları Kanunun 137’nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirtildi.

'İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Ayrıca, memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırıldığı iddiasının asılsız olduğu vurgulanarak, "Soruşturmayı yürüten müfettişlerce görevden uzaklaştırma yazıları ilgili personele imza karşılığı elden tebliğ edilmiş olup, memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırılması da söz konusu olmadığı gibi mümkün de değildir. İddialarda yer alan diğer memurlar hakkında haksız mal edinme ve mal varlığını gizlemeye yönelik olarak '3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' kapsamında yürütülen adli ve idari soruşturmalar ise devam etmektedir. Bakanlığımıza farklı kaynaklardan intikal eden ihbar, şikayet ve istihbari bilgiler süratle değerlendirilmiştir" denildi.