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Ticaret Bakanlığından Gürbülak Gümrük Kapısında “Temizlik Operasyonu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın talimatı ile başlatılan operasyon doğrultusunda Gürbulak Gümrük Sahasında yapılan işlemler hakkında geçmişe dönük inceleme ve soruşturma yürütüldü.

Ticaret Bakanlığınca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın talimatı ile başlatılan operasyon doğrultusunda Gürbulak Gümrük Sahasında yapılan işlemler hakkında geçmişe dönük inceleme ve soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında Türkiye’ye İran’dan getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edilirken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevini kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde dahli olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı.
Başsavcılık gözetiminde Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında söz konusu şahıslar bulundukları 13 ilde gözaltına alınarak Doğubayazıt’a getirildi.
Gözaltına alınan şahısların sorgularına Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.

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