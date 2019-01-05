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Ticaret Bakanlığından "satış sonrası hizmet" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:19 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı: - "Yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yapılmaktadır" - "Bu çerçevede yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanabilecektir" - "Tüketicilerin, firmaların varsa kurumsal internet sitelerini ziyaret etmeleri önem arz etmektedir"

Ticaret Bakanlığınca, yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yapıldığı ve yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Bakanlık, satış sonrası hizmetler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son zamanlarda Bakanlığa yapılan bazı başvurularda tüketicilerin, yetkili olmadığı halde telefonda kendini yetkili servis gibi tanıtan, internet sitelerinde, broşürlerde ya da diğer reklam platformlarında yetkili servis olduğu izlenimi uyandıran, servis hizmeti verdiği markaların amblemlerine, logolarına veya ticari unvanlarına yer veren bazı yetkisiz firmalardan hizmet aldığı ve bu nedenle ciddi mağduriyetler yaşadıkları belirtildi.

Söz konusu başvurular incelendiğinde, çoğunlukla hizmet alınan firmaların yetkili servis olmadığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, servis hizmeti alınan bazı firmaların, ürünü sebepsiz yere alıkoyma, orijinal olmayan parça montajı, gerçekte olmayan bir arızayı gerekçe göstererek fahiş miktarda para talebinde bulunma gibi mağduriyetlere sebep oldukları bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yapılmaktadır. Bu çerçevede yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanabilecektir. Tüketicilerin, ürünün kullanım, bakım ve onarımına ilişkin bilgiler ile yedek parça malzemelerini temin edebilecekleri yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve benzeri diğer iletişim bilgileri için tanıtma ve kullanma kılavuzlarından faydalanmaları veya firmaların varsa kurumsal internet sitelerini ziyaret etmeleri önem arz etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Reklam Kurulu satış sonrası hizmetler Ticaret Bakanlığı

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