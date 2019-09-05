Ticaret ihtilafları Almanya'da fabrika siparişlerini vurdu

Bu arada, haziranda önceki aya göre yüzde 2,5 artış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 2,7'ye revize edildi. Fabrika siparişlerinde haziranda yaşanan yüzde 2,7'lik artış, Ağustos 2017'den itibaren en yüksek oran olarak dikkati çekti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 5,6 azalış gösterdi.

- "Bu yıl sanayi siparişleri her ay ortalama yüzde 1 azaldı"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, genel olarak imalat sektöründeki siparişlerin, üçüncü çeyreğe zayıf başlangıç yaptığı belirtilerek, "Halen çözülmemiş küresel ticaret ihtilafları ve üretimdeki durgun iş beklentileri altında önümüzdeki aylarda sanayi sektörüne ilişkin hala temel bir gelişme belirtisi yok." denildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman imalat sanayinde aşağı yönlü trendin devam ettiğini aktararak, "Bu yıl sanayi siparişleri her ay ortalama yüzde 1 azaldı. Temmuz ayı verilerine baktığımızda, hem iç hem de dış siparişler azaldı." ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerin yüzde 6,7 ile "dramatik bir düşüş" gösterdiğini kaydeden Brzeski, bunun da bir kez daha Almanya'nın devam eden ticaret çatışmalarına ve artan küresel belirsizliğine maruz kalışını ve onlara karşı hassasiyetini gösterdiğini vurguladı.