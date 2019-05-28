Ticaret Savaşı Küresel Durgunluğa Yol Açabilir

Çin ve Amerika arasındaki ticari savaşının giderek derinleşmesi, Amerika’da piyasaların gerilemesine ve yatırımcıların endişelerinin artmasına sebep oluyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında giderek büyüyen ticari savaş sadece yatırımcıları değil, birçok ülkeyi de endişelendiriyor. Bazı ekonomistlere göre bu savaş küresel durgunluğa da yol açabilir. Son birkaç haftadır küresel piyasalarda yaşanan düşüşler bu endişeleri arttırırken, küresel strateji uzmanları, iki ülke arasındaki gerginliğin sona ereceği yönünde bir umut ışığı olmamasının özellikle gelişmekte olan ekonomiler için büyük sorunlar yaratabileceğini düşünüyor. Bu karanlık senaryoyu ilk dile getirenlerden birisi Goldman Sachs uzmanları olmuştu. Aralık ayında Goldman Sachs müşterilerine gönderdiği raporda ticaret savaşını gerekçe göstererek 2019 yılı boyunca portföylerinde düşüşler göreceklerini bildirmişti. Bu hafta sonu Goldman Sachs bir rapor daha yayınladı ve eğer ABD Çin’den gelecek 300 milyar dolarlık ürüne daha vergi uygularsa, ulusal düzeyde piyasaların en az %4 daha kayıp yaşayacağı uyarısında bulundu.

2018’in ilk çeyreğinde başarılı bilançolar açıklayan perakende sektörü de yatırımcıları önümüzdeki aylar için uyardı. Geçen hafta Amerika’nın dev perakende şirketi Walmart çeyrek raporunu açıklamış ve beklentilerin üzerinde açıklanan satışlar sayesinde de endekslerin yükselmesine sebep olmuştu. Ancak Walmart yetkilileri çeyrek raporlarının açıklanmasının ardından Başkan Trump’ın Çin’den gelen ürünlere uyguladığı ekstra gümrük vergileri yüzünden bazı ürünlerinin fiyatlarını yükselteceğini açıkladı. Sadece Walmart’da değil Nike ve Adidas gibi spor ayakkabı üreticileri de Başkan Trump’a gönderdikleri bir mektupta Çin’e uygulanan gümrük vergileri yüzünden Çin’de yapılan ayakkabıların fiyatlarının artacağını ve bunun da “Amerikalı tüketiciler için felaket bir durum” yaratacağını belirttiler. Hafta sonu Walmart ‘in rakiplerinden Kohl’s yatırımcılara gönderdiği not ile önümüzdeki yıl için öngördüğü karı düşürdüğünü belirtti ve neden olarak barındırdığı malların %20’sinin Çin’den geldiğini ve yeni gümrük vergilerinin karı düşüreceğini belirtti. Sadece Kohl’s da değil, bu hafta sonu S&P 500’de işlem gören şirketlerin %77’si ikinci çeyrek kar tahminlerini düşürdüklerini açıkladı.