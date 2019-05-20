Ticaret Savaşından Sonra Teknoloji Savaşı mı?

Amerikan yönetimi Huawei ve küçük rakibi ZTE Corp’un Çin’de iktidardaki Komunist Partisi’ne bağlı olduğu gerekçesiyle casusluk tehlikesi yarattığını belirtiyor. Ancak Amerikalı yetkililer henüz konuyla ilgili bir kanıt sunmuş değil.

Google akıllı telefon üreticilerine Android ve temel hizmetleri ücretsiz sunuyor. Fakat yazılımı, donanımı ve hizmetleri Huawei’ye transfer etmek Amerika’nın isteğiyle sınırlanmış olacak.

Google da Huawei’nin akıllı telefonlarına sağlanan temel hizmetlerin hala uygulamada olduğunu belirtti ancak şirket diğer özelliklerde destek hizmetini kaybedecek gibi görünüyor.

Amerika’nın internet ve yazılım devi şirketi Google’ın, Çinli telekomünikasyon firması Huawei’yle ticari işbirliğini sınırlandırma kararı alması ve Huawei’ye sunduğu teknik, yazılım ve yazılım geliştirme kodlarını açma hizmetlerinde kısıtlamaya gidecek olması Pekin-Washington arasında teknoloji savaşı mı başlıyor tartışmasını gündeme getirdi.

10 Mayıs’ta sona eren son tur ticaret görüşmelerinin ardından yeni müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda bir tarih belirlenmiş değil. Trump 10 Mayıs’ta 200 milyar dolarlık Çin ürününün vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin zaten gerildiği bir dönemde bir Amerikan savaş gemisi Çin tarafından hak iddia edilen Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı Scaborough Shoal adası yakınlarından geçti.

Son gelişmeler karşısında Çin’in nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pekin’in durumun gelişmesini gözlemleyeceğini söylemekle yetindi ancak başka ayrıntı vermedi.

Pekin, Çin şirketlerinin ülke dışında haklarını korumak için adımlar atacağını berlitiyor ancak ne yapacağına ilişkin bir işaret belirtmiyor.

Bu arada Avrupa da gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa’daki bir iş lobisi şirketi Avrupalı şirketleri teknoloji transferine zorlamada artış olduğunu belirtti. Şirket, Çin’in mevzuatlarının “kötü” olduğunu kaydetti.

Çin’le ticaret yapan firmalar uzun süredir şirketlerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin pazarına girme karşılığında teknolojilerini paylaşmak zorunda kaldıkları konusunda şikayet dile getiriyor.

Çin’deki Avrupa Birliği Ticaret Odası, üyelerinin yüzde 20’sinin pazara ulaşım için teknoloji transferi yapmaya zorlandığını belirtti. Bu oran iki yıl önce yüzde 10’du.

Ticaret Odası Başkan Yarımcısı Charlotte Roule, zorla tekonoloji transferinin sadece varolmakla kalmadığını, iki yıl öncesine göre iki kat arttığını vurguladı.