Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi

ABD ile ticari anlaşmazlığa düşen Çin'in ekonomik büyüme hızı önemli oranda geriledi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi küresel finans krizinin doruğa çıktığı 2009 sonrasının en düşük hızıyla büyüyor. Çin İstatistik Dairesi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yılın üçüncü çeyreğinde büyüme hızının yüzde 6,5 olduğunu açıkladı. Bu dönem için büyüme hızının yüzde 6,6 olması beklenmekteydi. Çin'in yılın ilk dokuz ayındaki büyüme hızı ise yüzde 6,7 olarak açıklandı.

İstatistik Dairesi sözcüsü Mao Shengyong ekonomiye etki eden olumsuz dış etkilerin arttığını söyledi. Çin ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,8, ikinci çeyrekte ise yüzde 6,7 oranında büyümüştü. Büyüme hızı, hükümetin temkinli bir rakam olarak açıkladığı yüzde 6,5'lik yıllık oranın üzerinde seyrediyor.

İhracatçı şirketlerin ABD'nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girmeden yaptığı satışlar sayesinde Çin'in ihracatı üçüncü çeyrekte istikrarını korumuştu. Ek gümrük tarifeleri Eylül ayında yürürlüğe girdiğinden, uzmanlar ticari anlaşmazlığın önümüzdeki aylarda etkisini daha kuvvetli hissettireceğini belirtiyorlar.