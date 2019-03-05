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Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanına FETÖ'den hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Eyüp Sabri Ertekin, karar duruşmasında 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanına FETÖ'den hapis

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Eyüp Sabri Ertekin, karar duruşmasında 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Eyüp Sabri Ertekin, bugün son kez hakim karşısına çıktı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Eyüp Sabri Ertekin ile avukatı ve yakınları katıldı. Mahkemede yaptığı savunmada terör örgütü FETÖ/PDY ile herhangi bir bağı bulunmadığını savunan Ertekin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütle ilişkim yoktur. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Suçsuzum, vicdanım rahat" dedi.
Ertekin'in savunmasının ardından, esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın KHK ile kapatılan terör örgütüne ait kuruluşlarda görev aldığını ve kentte örgütün yöneticisi konumunda olduğunun deliller ve tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti. Savcı, basın ve sosyal medya aracılığıyla da örgütü destekleyici açıklamalarda bulunan sanığın ayrıca örgüt hesabına aktif ve yoğun şekilde para aktarımı yaptığının belirlendiğini kaydetti.
Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Eyup Sabri Ertekin'i 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

FOTOĞRAFLI

Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanına FETÖ'den hapis

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