Eskişehir’de ticaret yaptığı kişiyi başından silahla vurarak öldüren şahıs hâkim karşısına çıktı.

Eskişehir’de Muhammed Alıcı Aslan’ı (48) başından silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Servet T. (52), ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Servet T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Muhammed Alıcı Aslan’ın yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

“Silah birden patladı”

Duruşmada ilk savunmasını yapan tutuklu sanık Servet T., maktulle boğuşurken silahın kasten ateş almadığını söyledi ve tahliyesini talep etti. Muhammed Alıcı Aslan ile ticaret yaptıklarını ve tartışmanın para sebebiyle çıktığını ifade eden Servet T., "Olay günü akşamı eve giderken marketten alkol aldım. Daha sonra Muhammed geldi. Masaya oturdu ve işle ilgili konuşmaya başladık. Malzeme siparişi vermiştik. Verilen süre içinde gelmemişti. Çatı işinde çalışan şahsa 50 bin lira ödeme yapılması gerekiyordu. Bana ’bunu sen ödeyeceksin’ dedi. Sinirliydi, küfretmeye başladı. Yumruk attı. Masada duran içki şişesini kafama vurdu. Geriye kaçsam da üzerime geldi. Elinden kurtulup yatak odama kaçtım. Yorgana sardığım silahımı aldım. Zorla içeriye girdi. Tekrar boğuşma başladı. Elinde kırılmış içki şişesinin parçası vardı. Silahı elimden almayı başardı. Silahı boğuşma sırasında elinden aldım. Ayağa kalkmaya çalışırken silah birden patladı. Kendim vuruldum zannettim. Daha sonra Muhammed’in vurulduğunu fark ettim. Dışarıya çıkarak komşulara polisi aramalarını söyledim. Eve gelen polislere teslim oldum" dedi.