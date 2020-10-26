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Ticareti takside uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu durdurulan bir takside yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Ticareti takside uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu durdurulan bir takside yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda C.K.’nin (44) ticari bir taksiye bindiğini tespit edip aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan C.K.’nin üzerinde yapılan aramada 49,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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