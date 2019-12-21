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Ticareti yapılmak istenen piton ve parmak maymuna el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:22 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yasa dışı şekilde bulundurulan ve satışı yapılmak istenen piton yılanı ve parmak maymuna el koyarak koruma altına aldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, doğasından kopartılarak kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak ve bu sömürüyü azaltmak için gereken mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor.Hayvanlar koruma altına alındıUlusal ve Uluslararası yasalarla koruma altında buluna yaban hayvanlarının mevzuat gereğince yırtıcı ve saldırgan türlerinin beslemesine izin verilmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yasa dışı şekilde bulundurulan ve satışı yapılmak istenen piton yılanı ve parmak maymuna el koyarak koruma altına aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, doğasından kopartılarak kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak ve bu sömürüyü azaltmak için gereken mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor.
Hayvanlar koruma altına alındı
Ulusal ve Uluslararası yasalarla koruma altında buluna yaban hayvanlarının mevzuat gereğince yırtıcı ve saldırgan türlerinin beslemesine izin verilmiyor. Bu bağlamda DKMP ekiplerince yapılan denetimler sonucunda, İstanbul’da farklı adreslerde ve kişilerde bulunan, 1 adet piton yılanı ve 1 adet parmak maymuna el konuldu. DKMP tarafından el konulan hayvanlar, sağlık kontrollerinin ardından korumaya alındı.
19 bin 500 liralık cezai işlem uygulandı
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) Sözleşmesi ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre koruma altında olan, bu hayvanları yasa dışı şekilde bulunduran ve satışını yapılmak isteyen şahıslara ise piton için 6 bin 500, parmak maymun için 13 bin lira olmak üzere toplam 19 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.
Ticarete konu edilmeleri nesillerini tehlikeye atabiliyor
CITES Sözleşmesi ile yabani hayvan ve bitki türlerinin, uluslararası ticaret sebebiyle nesillerinin tehlikeye düşmesinin önlenmesi hedefleniyor. Bazı hayvan ve bitki türlerinin sömürülme seviyeleri yüksek olduğu için bunların ticareti, habitat kaybı gibi diğer faktörlerle birlikte hayvanların nüfuslarını büyük oranda etkileyebiliyor. Hatta bazı türlerin yok olmasına neden olabiliyor.

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