Ticaretin kalbi 500 yıllık tarihi çarşıda atıyor

İSMAİL HAKKI DEMİR - Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan Kahramanmaraş'taki tarihi Kapalı Çarşı, yaklaşık 500 yıldır canlılığını koruyor.

Kaynaklarda 1500'lü yıllarda Dulkadirli Beyi Alaüddevle tarafından inşa ettirildiği belirtilen Kapalı Çarşı, kentin en eski ticaret alanlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Kentin "eski Maraş" olarak adlandırılan bölgesinde yer alan Kapalı Çarşı, belli bölgelerden yapılan geçişlerle Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler, Mazmanlar, Kuyumcular, Kazazlar ve Demirciler Çarşıları ile bütünleşiyor.

Bu çarşıların etrafında toplanmış çok sayıda atölye ve iş yeri, Türkiye'de geleneksel el sanatlarının en yoğun şekilde icra edildiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Geçmişin bütün renklerini barındıran tarihi çarşıda turistler, kimi zaman çekişmeli bir pazarlığa kimi zaman da esnafın çay sohbetine şahitlik edebiliyor.

Günlük ürünler satan tablacılar ve yöresel kıyafetleri ile "Buz gibi mayam" diye seslenen mayamcılar da çarşıyı renklendiriyor.

Şehir merkezinde yer alması dolayısıyla ulaşımın da kolay olduğu çarşılar, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda bulunuyor.