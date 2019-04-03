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"Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - (Türkiye ile Rusya arasında) Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım ve yeni iş birliği imkanlarını araştırıp geliştirelim, doğrultusunda müşterek karar aldık”

MOSKOVA (AA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Rusya arasında ticarette engellerin kaldırılması hususunda karar müşterek karar alındığını söyledi.

Pekcan, resmi ziyaret için geldiği başkent Moskova’da Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ile görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında AA’ya açıklama yapan Pekcan, Novak ile yapılan görüşmenin oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Pekcan, 2018 itibariyle 25,7 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı.

Bu rakamın 13,3 milyar dolarının enerji ürünleri ithalatından kaynaklandığını ifade eden Pekcan, “Bunun daha dengeli ve sürdürülebilir olması, ticaret hacminin bu yönde arttırılması gerektiğini dile getirdik. Rus tarafı ile bütün bunları tek tek masada konuştuk.” dedi.

Rusya Enerji Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Novak’ın bu tekliflere çok olumlu yaklaştığını aktaran Pekcan, “Hatta bütün sorunları listeleyelim. Üzerinden çizerek gidelim. Önümüzde nerelerde ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım ve yeni iş birliği imkanlarını araştırıp geliştirelim, doğrultusunda müşterek karar aldık.” şeklinde konuştu.

KEK toplantıları dışında çalışma grupları oluşturduklarını ve buna yeni çalışma grupları eklenmesini görüştüklerini dile getiren Pekcan, ayrıca Türkiye’nin ihraç ettiği, Rusya’nın ithal ettiği ürünler ile ilgili bir matriks çalışması yapıp Rus tarafına verdiklerini kaydetti.

Pekcan, bu konuda ürün bazında da çalışmalara başlamış olduklarını ifade etti.

- Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret

Bu arada Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 oranında artarak 868 milyon dolar olurken, aynı dönemde Rusya'dan gerçekleştirilen ithalat ise yüzde 9 oranında azalarak 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer taraftan, Türk müteahhitlik firmaları tarafından bugüne kadar Rusya'da 73,1 milyar dolar seviyesinde bin 961 proje gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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