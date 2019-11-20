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Ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 19:22 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de kapalı kasa ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

İstanbul Arnavutköy’de kapalı kasa ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Tayakadın köyü çıkışında meydanda geldi. İddiaya göre, Y.Ç. (29) idaresindeki 34 YC 3809 plakalı kapalı kasa ticari araç yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Y.Ç., D.A. (20) ve M.Ç.(9) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti. Germe İtfaiye İstasyonuna bağlı itfaiye ekipleri araca saplanan bariyerleri yanlarında bulunan özel bir testereyle keserek aldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolun tel şeridini kapatarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Kaza yerine çağrılan çekici yardımıyla minibüs kaldırılırken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Öte yandan kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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