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Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3’ü çocuk 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Burdur’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.Kaza, Denizli- Yeşilova karayolunun 9.

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3’ü çocuk 8 yaralı

Burdur’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli- Yeşilova karayolunun 9. kilometresindeki Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova’dan Denizli yönüne giden Müslüm Koçhan (39) yönetimindeki 47 PG 833 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen Süleyman Can Analık (28) yönetimindeki 07 MET 33 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 07 MET 33 plakalı otomobilde bulunan emekli sağlık memuru Ömer Akdemir hastanede hayatını kaybederken Müslüm Koçhan, Tuba Koçhan (36), Betül Koçhan (5), Berat Koçhan (9), Burak Koçhan (10), Süleyman Can Analık, Belgin Yaşar (19) ile Ömer Doğu Akdemir (18) yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3’ü çocuk 8 yaralı

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3’ü çocuk 8 yaralı

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