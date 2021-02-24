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Ticari araç ile otomobili karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

24.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, şans eseri yaralanan olmadı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak üzerinde meydana gelen kazada 38 SN 152 plakalı otomobil ile 34 YT 1582 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak üzerinde meydana gelen kazada 38 SN 152 plakalı otomobil ile 34 YT 1582 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisi ile yan yatan ticari araç vatandaşlar tarafından kaldırılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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