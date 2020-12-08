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Ticari araç menfeze çakıldı: 3 yaralı

08.12.2020 23:19 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da hafif ticari aracın yoldan çıkarak menfeze çakılması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray - Ortaköy Yolu 40.

Aksaray’da hafif ticari aracın yoldan çıkarak menfeze çakılması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Ortaköy Yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ortaköy istikametine seyreden Ali Y. (39) idaresindeki 34 CRG 503 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 11 metre derinlikteki menfeze çakıldı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Zöhre Y. (30) ve çocukları Yılmaz Y. (15) yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine 112 Acil Yardım, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen UMKE ve 112 ekipleri yol kenarında yatan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar sedyelerle ambulansa taşındı. Ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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