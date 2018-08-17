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Ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

Ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Yılmaz yönetimindeki 33 BNJ 06 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Suvarlı Beldesi yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AL 236 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü Yılmaz ile araçtaki Perihan ve Kadir Yılmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Yılmaz ilk müdahalenin ardından Adıyaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Adıyaman’da Trafik Kazası 3 Yaralı

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