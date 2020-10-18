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Ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 20:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta bir aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. H.S.’nin kullandığı 46 KG 195 plakalı hafif ticari araç, mahalle arasında seyir halindeyken yabancı uyruklu Abdülmuhsin Elita (5) isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Abdülmuhsin Elita, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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