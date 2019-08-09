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Ticari araçın çarptığı iki çocuk ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki ticari aracın çarptığı 2 çocuk yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki ticari aracın çarptığı 2 çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 11 yaşındaki çocuğun, aracın çarpıp savurmasına rağmen yerden kalkıp diğer çocuğun yanına gitmesi de görüntülere yansıdı.
Kaza, Sarılar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Eren Uysal’ın kullandığı 07 LKR 83 plakalı ticari araç, yolun sol tarafından annesinin elinden yola fırlayan Deniz G. (4) isimli çocuğa çarptıktan sonra sağ tarafta annesi ile birlikte kaldırıma çıkmakta olan Deniz Gezmiş B. (11) isimli çocuğa çarparak durabildi. Deniz Gezmiş B., üzerine gelen ticari aracı son anda fark edip kaçmaya çalıştı ancak kurtulamadı. Aracın çarpmasıyla birlikte ileri doğru savrulan Beyazıt, düştükten sonra ayağa kalktı ve aracın çarptığı diğer çocuğun yanına koştu.
Kazada yaralanan Deniz Gültekin ve Deniz Gezmiş Beyazıt isimli çocuklar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken araç sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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