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Ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

04.01.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kozan-Adana karayolu, Deliçay Köprüsü civarında meydana gelen kazada, Yiğit Mehmet Deniz’in (17) kullandığı 01 AGL 489 plakalı motosiklet, Ferhat Aydın idaresindeki 01 ABU 597 plakalı ticari araca yandan çarptı.Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kozan-Adana karayolu, Deliçay Köprüsü civarında meydana gelen kazada, Yiğit Mehmet Deniz’in (17) kullandığı 01 AGL 489 plakalı motosiklet, Ferhat Aydın idaresindeki 01 ABU 597 plakalı ticari araca yandan çarptı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan sürücü yaplan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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