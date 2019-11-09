Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Çamlıyayla yolu üzeri Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Kadir Şimşek (19), 33 NYV 76 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve A.K.’nın 33 NYC 13 plakalı pikapa yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Kadir Şimşek, bariyerlere vurarak olay yerinde can verdi. Gencin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

