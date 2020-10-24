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Ticari araçla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 19:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri ikiye bölündü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çaylı Mahallesi Cennet Ana Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali E. (34) idaresindeki 80 EE 399 plakalı Fiat Şahin marka orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Sabri T. (66) idaresindeki 31 PF 450 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta iki bölünürken kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanların yardımına sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince devlet hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındığı, araçta yolcu olarak bulunan Miskin Sezer ve Ali Taştekin’in durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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