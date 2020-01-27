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Ticari araçla minibüs kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Ünye istikametine seyir halinde gitmekte olan Muharrem Türedi (69) idaresindeki 52 EY 743 plakalı hafif ticari araç, Terme’den Ünye istikametine gelmekte olan Kenan Durmuşoğlu (56) idaresindeki 55 AH 135 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Ünye istikametine seyir halinde gitmekte olan Muharrem Türedi (69) idaresindeki 52 EY 743 plakalı hafif ticari araç, Terme’den Ünye istikametine gelmekte olan Kenan Durmuşoğlu (56) idaresindeki 55 AH 135 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 52 EY 743 plakalı aracın sürücüsü Muharrem Türedi ve yanında bulunan Irak uyruklu Abdulrazzaq Amjed Fadhıl Saba (24) ile 55 AH 135 plakalı aracın sürücüsü Kenan Durmuşoğlu ile yanında bulunan Cemal K. (54) ve Ozan T. (13) yaralandı.
Kaza sonrası bazı yaralılar yol kenarında ambulansın gelmesini beklerken, devlet sahil yolunda trafik kontrollü şekilde sağlandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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