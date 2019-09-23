HABER

Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yandan çarpan aracın diğer aracı yoldan kaldırıma savurma anı kayıtlara girdi.
Kaza; Kasaplar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8513 sokaktan Şeyh Şamil Caddesi’ne çıkan Mehmet Topcuoğlu’nun kullandığı 07 MGZ 37 plakalı ticari araç, Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan Ali Sönmez’in kullandığı 07 EJD 81 plakalı ticari araca kavşakta yandan çarptı. Hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Mehmet Topcuoğlu yaralanırken, yaralı Topcuoğlu bir başka araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
HDP önündeki eylemde 21'inci gün (3)HDP önündeki eylemde 21'inci gün (3)
'Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmeyince tüfekle vurdum''Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmeyince tüfekle vurdum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.