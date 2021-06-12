Ticari araçlarda üç yılda en çok kazayı kamyon sürücüleri yaptı

Bugün doğmuş olanla, yaşayan en yaşlı vatandaşımız gelir ve eğitim statüsü farketmeksizin, insanlığın tek ortak kullanım alanı olan karayollarını kullanır. Özellikle meslek olarak ticari araç kullananların sağlıklı araç kullanmaları insanlık hakkıdır ve bu hakkı koruyan devlet sorumluluğu ile büyük önem taşıyor. TÜİK ve EGM’den alınan verilere göre 2018 yılından 2020 yıl sonuna kadar ülkemizde tır, kamyon ve otobüs gibi ticari araçların sebep olduğu toplam 54 bin 542 ölümlü ve yaralanmalı kaza gerçekleşti. Kazaların yüzde 89’u sürücüden kaynaklandığından özellikle şoförlük mesleği yapanlara zorunlu tutulan psikoteknik değerlendirme sağlık raporunun (sürücülük psiko-motor becerileri değerlendirme) önemi ve ciddi anlamda denetlenmesi 30 Haziran 2021’den sonra başlıyor.

Araştırma sonuçlarına göre 2018 – 2020 yılları arasında ticari araçlarda kaza yapma sayılarına bakıldığında en fazla 19 bin 354 adet kazayla kamyon sürücüleri ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 18 bin 598 adet tır sürücüleri, üçüncü sırada da16 bin 590 adet kazayla otobüs sürücüleri var. Trafik kazaları oluş anı itibariyle önce ölçülemez değerdeki can kaybı ve yaralanma ve dolayısı ile ekonomiye 150’nin üzerinde zincirleme şeklinde hizmet ve emtia kaybı ile ekonomik zarar doğuruyor.