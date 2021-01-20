Kırıkkale’de şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı.

Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar ve don nedeniyle her yıl belirli zaman aralığında, trafikte sürüş güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla kış lastiği takma zorunluğu getirilen yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda sıkı denetimler sürüyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları tek tek durdurdu. Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun kara yolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücü belgeleri ve takograf gibi evraklar da denetlendi. Olası kazaların önüne geçmek içinde araçların fren lambası ile uyarıcı levhaları temizlemesi sağlandı.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2020 günü son buluyor. Diğer araç sürücüleri ise hava sıcaklıklarının artışa geçmesiyle birlikte kış lastiği kullanımına son vererek yaz lastiği ya da dört mevsim lastiklere geçiş yapıyor.

Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere de 776 lira cezai işlem uygulanıyor.

