Ticari araçtan para çalan kişi, cezaevi firarisi çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, ekmek firmasına ait hafif ticari araçtan 300 TL çalan kişinin cezaevi firarisi K.Y. olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan K.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. 817 numaralı sokaktaki markete ekmek bırakan hafif ticari araçtaki 300 TL çalınınca, ihbar üzerine harekete geçen polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, yaptıkları incelemede parayı çalan kişinin aynı zamanda uyuşturucudan 4 yıl hapis cezası bulunan K.Y. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAMERALARA YAKALANMIŞ
Güvenlik kamera görüntülerinde K.Y.'nin yanına yaklaştığı aracın kapısını açıp, ön bölümündeki parayı alıp uzaklaştığı görüldü.
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