Ticari gemi inşasında yerlileşme hedefi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir, "Amacımız, ticari gemilerde yeni kuralların adaptasyonu sürecinde ihtiyacımız olan ürünleri, gemi inşa ederken ihtiyacımız olan ürünleri yerli olarak sağlayabilmek.'' dedi.

Tekirdağ Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen, tersanelerin ihtiyaç duyduğu ve ağırlıklı olarak ithal edilen ürünlerin Tekirdağ'da üretilmesine ilişkin toplantıya katılan Özdemir, ülke olarak her türlü gemi üretiminde iyi bir durumda olunduğunu söyledi.

Özellikle de Tekirdağ bölgesinde iyi bir enerji bulunduğunu ifade eden Özdemir, ''Buradaki, Tekirdağ'daki enerji gerçekten çok güzel. Biz Türkiye'nin başka yerlerinde bu tarz bir enerjiyi çok görmüyoruz açıkçası. Burada olmaktan çok mutluyuz. Olabildiğince kalabalık bir ekiple gelmeye çalıştık.'' diye konuştu.

Özdemir, gemi üretiminde kullanılan malzemelerin yerli olması gerektiğine dikkat çekerek, askeri gemilerde elde edilen yerlileşme oranının ticari gemilerde de elde edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.