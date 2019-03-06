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Ticari gemi inşasında yerlileşme hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir: - "Amacımız, ticari gemilerde yeni kuralların adaptasyonu sürecinde ihtiyacımız olan ürünleri, gemi inşa ederken ihtiyacımız olan ürünleri yerli olarak sağlayabilmek''

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir, "Amacımız, ticari gemilerde yeni kuralların adaptasyonu sürecinde ihtiyacımız olan ürünleri, gemi inşa ederken ihtiyacımız olan ürünleri yerli olarak sağlayabilmek.'' dedi.

Tekirdağ Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen, tersanelerin ihtiyaç duyduğu ve ağırlıklı olarak ithal edilen ürünlerin Tekirdağ'da üretilmesine ilişkin toplantıya katılan Özdemir, ülke olarak her türlü gemi üretiminde iyi bir durumda olunduğunu söyledi.

Özellikle de Tekirdağ bölgesinde iyi bir enerji bulunduğunu ifade eden Özdemir, ''Buradaki, Tekirdağ'daki enerji gerçekten çok güzel. Biz Türkiye'nin başka yerlerinde bu tarz bir enerjiyi çok görmüyoruz açıkçası. Burada olmaktan çok mutluyuz. Olabildiğince kalabalık bir ekiple gelmeye çalıştık.'' diye konuştu.

Özdemir, gemi üretiminde kullanılan malzemelerin yerli olması gerektiğine dikkat çekerek, askeri gemilerde elde edilen yerlileşme oranının ticari gemilerde de elde edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

GİSBİR olarak Ar-Ge ye açık ve sürekli yeni çalışmalara imza atan bir yapılarının olduğunu belirten Özdemir, ''Zaten askeri gemilerde elde ettiğimiz bir yerlileşme oranımız var ama amacımız, ticari gemilerde yeni kuralların adaptasyonu sürecinde ihtiyacımız olan ürünleri, gemi inşa ederken ihtiyacımız olan ürünleri yerli olarak sağlayabilmek. Çünkü denizcilik global bir sektör. Bu sektöre ürün sağlayabilmek aslında globalleşmenin de önünü açıyor. Yani uluslararası sertifikasyonların sahibi oluyorsunuz. Bu sadece Türk pazarı değil, hedefiniz dünya pazarı olabiliyor.'' şeklinde konuştu.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan ise ilk toplantılarında Akkuyu Nükleer Santrali'nde yerli tedarikçi ile sanayicilerin bir araya geldiğini anımsatarak, ''Otomotiv endüstrisinde birçok yan sanayi ürünleri ülkemizde üretilmekte ve önemli tesisler yer almakta. Yine gemi inşa sanayinde, gerek savunma sanayi boyutuyla, gerekse ticari boyutuyla ülkemizde önemli tesisler var. Bunların önemli miktarı da ilimizde yer almaktadır. Biz Tekirdağ olarak, 'biz varız, biz bu işi yaparız' diyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal da dünyaya hakim olan ülkelerin, denizlere hakim olan ülkeler olduğuna dikkati çekerek, ''Amerika'nın 11 uçak gemisi var, denizlerde kol geziyor. Yani denizlere hakim olan ülkeler dünyaya da söz sahibi oluyor, dünyayı da yönetiyor. Olaya böyle baktığımızda dünyaya hakim olmak için güçlü bir gemi inşa sanayisi sektörünüzün olması gerekiyor. Bu manada da ülkemizde son dönemde güzel adımlar atılıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıda ikili görüşmeler yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu gemi toplantı

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