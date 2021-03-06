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  4. Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

06.03.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Malatya’da aydınlatma direğine çarpan ticari taksi sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.Kaza, sabah 06.00 sularından Çevre Yolu Turgut Temelli kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Metin K.

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan ticari taksi sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.
Kaza, sabah 06.00 sularından Çevre Yolu Turgut Temelli kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Metin K. (37) idaresindeki Hyundai marka 44 T 0374 plakalı ticari taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç geri geri 3-4 metre savrulurken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışırken, sağlık ekipleri ise kalp mesajı yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucu yaralı şahıs bulunduğu yerden çıkarıldı. Bir süre ambulansta müdahalede bulunulan Metin K. bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti.
Kazaya karışan aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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