Ticari taksi ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ticari taksiyle çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz G. (54) yönetimindeki 16 T 5516 plakalı ticari taksi, Nabeel Waseeh Mahdı Alsandeaf'ın (59) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü Alsandeaf ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Alsandeaf'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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