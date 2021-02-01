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  4. Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

01.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ters yöne giren motosikletin ticari taksi çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi ile 1224 Sokak kesişiminde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ters yöne giren motosikletin ticari taksi çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi ile 1224 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. yönetimindeki plakası alınamayan motosiklet, sokak üzerinde ters yönde seyir halindeyken karşısına çıkan İ.D. yönetimindeki 41 T 3277 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosikletin arka kısmında oturan Cüneyt E. yola savrularak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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