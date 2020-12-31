Ticari taksi ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Beylikdüzü’nde ticari taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ticari aracın takla atması sonucu araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Beylikdüzü Ayasofya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden sürücülerin dikkatsizliği sonucu 42 EBT 93 plakalı hafif ticari araç ile 34 TGG 93 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç refüjdeki bir ağacı devirerek takla attı. Feci kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise aracın içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar bölgeden kaldırıldı. Herhangi bir kazanın olmaması için cadde ekipler tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

