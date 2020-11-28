Ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın, “eve hasta bakmaya gidiyorum” diyerek dışarı çıktığını söyledi. Yine aynı cadde üzerinde yabancı uyruklu olan2 kişi de sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini İngilizce olarak ifade etti.

Kısıtlama süresince mazeret bildirmeden yolcu taşımacılığı yasak olması nedeniyle bir ticari taksi sürücüsü, devriye gezen uzman ekiplerini görünce hastaneye götürmek için geldiği hasta kadını sokakta bırakıp kaçtı. Ekipler ise, 52 yaşındaki kadının yanında bekleyerek 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri buradaki ilk müdahalenin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Ticari taksilerle seyahat eden yolcular tek tek sorgulandı.

Cumhuriyet Caddesi’nde de durdurulan panelvan araçta yabancı uyruklu karı-koca maskesiz görüldü. Ekipler, kişilerin maske takmalarını sağladı ve otele yönlendirdi. Gece boyunca denetim yapan uzman ekipler, maskesiz ve sokağa çıkanlar hakkında idari işlem başlatıp evlerine gitmeleri sağlandı. Kentte çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı görüldü.

AKARYAKIT İSTASYONLARI DENETLENDİ

Öte yandan, kentteki nöbetçi olan akaryakıt istasyonlarında maske, mesafe, hijyen ve HES kodu denetimi yapıldı. Buradaki marketler ve lavabolardaki hijyen durumları da kontrol edildi. Bir akaryakıt istasyonunda görevli personellere siyah maske yerine cerrahi maske takmaları önerildi.

Ayrıca, İl Salgın Denetim Merkezi Uzman ekipleri, denetimlerin yanı sıra saat 09.00 ile 23.00 arasında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların erzak ve ilaç gibi ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim ediyor. (İHA)

