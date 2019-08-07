HABER

Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında kent merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine 2 kişiyi takibe aldı.

Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında kent merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Kayseri-Malatya yolu polis kontrol noktasında, göçmenleri taşıyan ticari taksiye yapılan operasyonda, 12 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girip, üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. de gözaltına alındı.
Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Sivas’ta uyuşturucuyla mücadeleSivas’ta uyuşturucuyla mücadele
Interpol’ün aradığı cip, Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildiInterpol’ün aradığı cip, Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.