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Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

05.12.2020 20:15 | Son Güncelleme:
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Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde takside uyuşturucu ile yakalanıp jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.Olay, Sakarya Pamukova ilçesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde takside uyuşturucu ile yakalanıp jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Olay, Sakarya Pamukova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma asayiş timleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda O.Y.’nin (26) ticari bir taksiye bindiğini tespit edip aracı takibe alarak durdurdu. Ekipler araçta yolcu olarak bulunan O.Y.’nin üzerinde yaptıkları aramada pantolonunun kemer bölümüne gizlenmiş vaziyette 330 gram metamfetamin, peçete kağıdına sarılı 2 gram kokain ve aracın sol arka kapı cebinde 1 adet ruhsatsız el yapımı 7,65 mm çapında tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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