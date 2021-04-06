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Ticari taksinin iki kıza çarptığı feci anlar kamerada

06.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de yolda yürüyen iki kıza, dönüş yaparak ara yola girmeye çalışan ticari taksi çarptı.

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Arnavutköy’de yolda yürüyen iki kıza, dönüş yaparak ara yola girmeye çalışan ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle kızlar metrelerce sürüklenirken, yaşanan feci kaza kameraya yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seray Polat ve Derya Ilgaz isimli iki kız, yolun karşısına geçmek istediği sırada dönüş yaparak, ara sokağa girmek isteyen Hüseyin E. idaresindeki 34 TCV 28 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle iki kız metrelerce havaya savrulurken kızların yardımına o esnada şans eseri orada bulunan 112 ekipleri koştu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki arkadaş daha sonra Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. İki arkadaşın sağlık durumu ciddiyetini korurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Bu yolda sık sık meydana geliyor"
Kaza anı ve yol ile ilgili konuşan görgü tanıkları, “Sabah geçerken bu kazanın burada olduğunu fark ettim. Bu yolda çok fazla bu tarz kaza meydana geliyor. Buraya ya bir trafik ışığı yada set koyularak önlem alınması lazım. Gerçekten insanların canı ciddi şekilde yanabilir. Birileri bu yol için biran önce önlem alsın lütfen” ifadelerini kullandı.

Ticari taksinin kızlara çarptığı anlar kamerada
Ticari taksinin yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldan geçmeye çalışan kızlara ticari taksinin çarptığı ve kızların yolda sürüklendiği görülüyor.

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