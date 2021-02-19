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Ticari taksiye binen müşterileri rahatsız eden koku taksiciyi ele verdi

19.02.2021 06:06 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de müşteriyi rahatsız eden koku ticari taksi şoförlerini ele verdi.

Ümraniye’de müşteriyi rahatsız eden koku ticari taksi şoförlerini ele verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ticari taksi içerisinde uyuşturucu madde buldu.
Olay 04:00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi durağına gelen 2 kadın müşteri binmek istedikleri ticari taksi içerisinde farklı bir koku hissetti. Kokudan şüphelenen kadınlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın içerisinde arama sırasında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir aparat ele geçirdi. A.Ö ve A. O. Ç. isimli taksi şöförleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İsmini vermek istemeyen kadın yolcu, "Evet, bir koku aldım şahsen binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum" dedi.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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