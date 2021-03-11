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Ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

11.03.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da jandarma ekipleri takibini yaparak durdurdukları ticari takside 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul’da jandarma ekipleri takibini yaparak durdurdukları ticari takside 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla jandarma ekiplerini tebrik etti.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde C.A. isimli şüphelinin 34 TJE 26 plakalı ticari taksiyle uyuşturucu madde ticareti ve satışı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsı takibe aldı. Ekipler takibini yaptığı aracı Şişli Esentepe Mahallesi Özdilek Kavşağı’nda durdurdu. C.A. isimli şüpheliyi gözaltına alan ekipler, araç üzerinde narkotik köpeği ‘Atak’ ile arama yaptı. Yapılan aramalarda ticari taksinin bagaj kısmında 60 kilogram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Soylu’dan jandarmaya tebrik paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı esprili paylaşımla jandarma ekiplerini tebrik etti. Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“60 kg bonzai Jandarma’dan kaçar zannettiniz. Kahraman Jandarma’yı ve Atak’ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul @jandarma.”

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