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Ticari taksiyle yolculuk yapan hırsızlık zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

Fatih'te bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüpheliler, yolculuk yaptıkları ticari takside yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen ve ticari taksiyle olay yerinden ayrılırken polis uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 27 Ekim'de Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurdu. Ekipler, Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaptığı araçtaki yolculardan F.T. isimli kadının hırsızlık B.K'nin ise kasten yaralama suçlarından haklarında aranması bulunan ile yanlarındaki yaşı küçük Y.O'yu gözaltına aldı.

Araçtaki şüphelilere ait çantalarda yapılan aramada kurbağacık, 2 tornavida, T demiri, dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, harici hard disk, saç şekillendirici, saç düzleştirci, 6 çift küpe, 2 kol saati, bileklik, kolye, 26 ziynet eşyası ile 2950 lira para ele geçirildi.

Yapılan çalışmada ele geçirilen malzemelerin aynı gün Topkapı Mahallesi'ndeki bir ikametgahtan çalındığı tespit edildi.

Şüphelilerden yaşı küçük Y.O. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken F.T. ve B.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Fatih hırsızlık Motosikletli Polis Timleri Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü

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