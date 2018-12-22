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Tidal’ı çok uygun fiyata deneyin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

Yüksek çözünürlüklü çevrimiçi müzik hizmeti sunan Tidal, yeni yıl için muhteşem bir kampanya düzenliyor. İlk defa platformu kullanacak olanlar 0,99 TL ödeyerek 3 ay boyunca müzik hizmetini kullanabiliyor.

Tidal’ı çok uygun fiyata deneyin!

Apple Music ve Spotify’ın maalesef ki gerisinde kalan Tidal, Hi-Fi kalitesinde çevrimiçi müzik sunması ile müzikten anlayanların vazgeçilmez platformları arasında yer alıyor. Normal üyeliği aylık 9,99 TL, Hi-Fi üyeliği ise aylık 19,99 TL olan bu servis, yeni yıl için muhteşem bir kampanya ile karşımıza çıktı.

Ünlü Hip-Hop yıldızı Jay-Z’nin sahibi olduğu platformu, aylık 0,99 TL ödeme yaparak 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Hi-Fi stream yapmak istiyorsanız ise aylık 1,99 TL ödeyerek yine 3 ay boyunca yüksek çözünürlüklü müzik deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ancak Jay-Z’nin müzik servisi bu opsiyonu daha önce üyeliği olanlara sunmuyor. Platformu ilk defa kullanacak olanlar için geçerli olan bu kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak Hi-Fi düzeyinde kulaklık ve ses sistemleri ile yaptığımız testlerde Tidal’ın rakiplerine göre çok daha pürüzsüz ve detaylı bir ses sunduğunu belirtelim. Ancak bu farkı anlamak için fiyat olarak oldukça yüksek ürünler kullanmanız gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
tidal Uygulama Apple

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