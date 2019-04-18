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"Tiflis 2019 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Başkent Tiflis'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gümüşhane Üniversitesinin katıldığı "Tiflis 2019 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi" başladı

TİFLİS (AA) - Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gümüşhane Üniversitesi ve Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nin iş birliğinde düzenlenen "Tiflis 2019 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, İvane Javakhişvili Üniversitesi'nde düzenlenen açılış programına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Yıldız, Türk Hava Yolları (THY) Tiflis Müdürü Şerafettin Ekici, üniversite yöneticileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve diğer davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan YEE Tiflis Koordinatörü Yüksel, kongrenin düzenlenmesine destek sağlayan tüm taraflara teşekkür ederek, böyle bir programın Tiflis'te düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesinin, ülkenin en köklü üniversitesi olduğunu belirten Yüksel, bu üniversiteyle iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

Javakhişvili Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Tamar Dolbaia ise çalıştığı üniversitede her yıl benzer kongreleri düzenlediklerini ifade ederek, "Biz her yıl benzer kongreleri düzenliyoruz. Eğer bakarsanız göreceksiniz ki Türkiye ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmakta." dedi.

Üniversitenin İdari İşler Müdürü Nunu Ovsianikova da kongrenin uluslararası anlam ve önemine işaret etti.

Gürcistan'da tarih ve kültür araştırmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Ovsiakova, komşu ülkelerle de bu alanda iş birliği yaptıklarını, üniversitelerinde 1945 yılından bu yana Türkçe öğretildiğini söyledi. Ovsiakova, kongre için Türk tarafına teşekkür etti.

Kongrede, Türk uzmanlar Türkiye ile Gürcistan'ın tarihi, ikili ilişkileri, stratejik ortaklığı, Karadeniz Bölgesi'nin güvenliği, Kafkasya'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin bu bölgedeki siyasi çıkarları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Açılış programının ardından AA muhabirine konuşan Doç. Dr. Yıldız, bu yıl ilk kez böyle bir kongre düzenlediklerini belirterek, "Bu kongrenin asıl amacı sosyal bilimler alanındaki değerli bilimsel çalışmaları burada halkla, akademisyenlerle paylaşmak, tartışmak." diye konuştu.

Yıldız, üç gün sürecek kongrede 10 ülkeden katılım olacağını ve 60'dan fazla bildirinin sunulacağını kaydetti.

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