"Tiflis 2019 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi"

İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesinin, ülkenin en köklü üniversitesi olduğunu belirten Yüksel, bu üniversiteyle iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

Açılış konuşmasını yapan YEE Tiflis Koordinatörü Yüksel, kongrenin düzenlenmesine destek sağlayan tüm taraflara teşekkür ederek, böyle bir programın Tiflis'te düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, İvane Javakhişvili Üniversitesi'nde düzenlenen açılış programına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Yıldız, Türk Hava Yolları (THY) Tiflis Müdürü Şerafettin Ekici, üniversite yöneticileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve diğer davetliler katıldı.

Javakhişvili Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Tamar Dolbaia ise çalıştığı üniversitede her yıl benzer kongreleri düzenlediklerini ifade ederek, "Biz her yıl benzer kongreleri düzenliyoruz. Eğer bakarsanız göreceksiniz ki Türkiye ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmakta." dedi.

Üniversitenin İdari İşler Müdürü Nunu Ovsianikova da kongrenin uluslararası anlam ve önemine işaret etti.

Gürcistan'da tarih ve kültür araştırmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Ovsiakova, komşu ülkelerle de bu alanda iş birliği yaptıklarını, üniversitelerinde 1945 yılından bu yana Türkçe öğretildiğini söyledi. Ovsiakova, kongre için Türk tarafına teşekkür etti.

Kongrede, Türk uzmanlar Türkiye ile Gürcistan'ın tarihi, ikili ilişkileri, stratejik ortaklığı, Karadeniz Bölgesi'nin güvenliği, Kafkasya'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin bu bölgedeki siyasi çıkarları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Açılış programının ardından AA muhabirine konuşan Doç. Dr. Yıldız, bu yıl ilk kez böyle bir kongre düzenlediklerini belirterek, "Bu kongrenin asıl amacı sosyal bilimler alanındaki değerli bilimsel çalışmaları burada halkla, akademisyenlerle paylaşmak, tartışmak." diye konuştu.

Yıldız, üç gün sürecek kongrede 10 ülkeden katılım olacağını ve 60'dan fazla bildirinin sunulacağını kaydetti.

