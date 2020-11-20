Tiflis’teki rehine krizinde saldırgan taleplerini açıkladı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren el bombalı saldırgan taleplerini açıkladı. Saldırgan, “Gürcistan’daki tüm kumarhaneler kapatılsın” ve “Eczanelerdeki tüm ilaçların fiyatları indirilsin” dedi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Tsereteli metro istasyonu yakınlarındaki mikrofinans kuruluşunun ofisine bir kişi el bombasıyla girmiş, 10 kişiyi rehin almıştı. Saldırgan bir süre sonra rehinelerden birini serbest bırakmıştı.

Saldırgan daha sonra içerideki rehinelerden birine sosyal medya üzerinden canlı yayın açtırarak, bir dizi talepte bulundu. Saldırgan, Gürcistan’daki tüm kumarhanelerin kapatılmasını, kredilerin yüzde 7’ye indirilmesini ve eczanelerdeki tüm ilaçların fiyatlarına indirim yapılmasını talep etti. Saldırgan, isteklerinin gerçekleşmesi için acilen parlamentonun toplanmasını ve taleplerini yerine getirilmesini istedi. Saldırgan canlı yayında yaptığı konuşmasında, "Gürcistan’ımızı kurtarmanın zamanı geldi. Gelin bunu birlikte yapalım ya da burada hepiniz Allah’a yalvaracaksınız" ifadelerini kullandı.

Saldırganın ele geçirilmesi için çok sayıda kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

Öte yandan Gürcistan’da 22 Ekim’de Zugdidi kentinde saatlerce süren rehine krizi yaşanmıştı. Bank Of Georgia’ya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan Badri Esebua, 2 rehine ve talep ettiği 500 bin doları yanına alarak olay yerinden kaçmıştı. Esebua, daha sonra rehinleri serbest bırakarak kayıplara karışmıştı, Esebua halen polis tarafından aranıyor.

